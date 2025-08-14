السجن مع وقف التنفيذ بحق شاب هدد رئيس الوزراء البريطاني السابق سوناك بالموت

صدر حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بحق شاب أرسل تهديدات عنصرية بالموت لرئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك.

وقالت هيئة الادعاء العام، إن الشاب البالغ 21 عاما من العمر وهو من بيركنهيد، أرسل رسالتي تهديد وإساءة بالبريد الإلكتروني على عنوان البريد الإلكتروني العام الخاص بسوناك في 15 يونيو من العام الماضي، عندما كان رئيس الحزب المحافظ السابق لايزال رئيسا للوزراء.

ورصد المساعد الشخصي لسوناك، رسائل البريد الإلكتروني وأبلغ الشرطة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقالت هيئة الادعاء العام، إن اللغة في الرسالتين كانت "عنصرية وعدائية"، وأوحت بأن الشعب يجب أن يقتل السيد سوناك".

وأرسل الشاب رسائل البريد الإلكتروني عن طريق هاتفه وتعقبتها الشرطة إلى عنوان بريده الإلكتروني والنزل الذي كان يقيم فيه في بيركينهيد في ميرسيسايد.

وألقت الشرطة، القبض عليه في 3 سبتمبر 2024،ووجهت إليه تهمتين بإرسال رسالة مسيئة أو غير لائقة أو فاحشة أو تهديدية عبر شبكة اتصالات عامة.

واعترف الشاب، بذنبه في الجريمتين أمام محكمة ليفربول الجزئية في 10 يوليو 2025.

وحكمت عليه نفس المحكمة، أمس الأربعاء، بالسجن 14 أسبوعا في التهمتين، بالتزامن مع الحكم بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ.