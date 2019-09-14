كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أن فريق جينيراسيون فوت السنغالي فريق قوي ولديه مدير فني جيد وكان يمتلك اليوم عاملي الأرض والجمهور أمام الزمالك، موضحا أنه من غير المقبول طبعا أن يخسر الزمالك حيث كان الفريق يلعب على المكسب.

وأضاف ميتشو أن لاعبي الزمالك أدوا ما عليهم ولكن الخطأين كانا سببا في الهدفين ولاشك في أننا ستتعلم من الأخطاء وسنقوم بإصلاحها وعلينا أن نفكر فى المرحلة المقبلة لأنه لا بديل للفوز في اللقاءين القادمين سواء أمام الأهلي في السوبر المصري أو بطل السنغال في لقاء العودة بدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا للتأهل لدور المجموعات.

وعن سبب عدم مشاركة المغربي أشرف بن شرقي، فقد أوضح ميتشو أن ذلك بسبب إصابته بمغص معوي صباح اليوم.. بينما محمد عنتر شارك بدلا منه وقدم أفضل ما عنده وتغييره كان لسبب تكتيكي وكذلك نزول المغربي خالد بوطيب ومصطفي محمد للسبب ذاته.. بينما عبد الله جمعه قدم أداء جيدا في الجبهة اليمنى.

وأتم ميتشو قائلا: "الزمالك فريق بطولة ولاعبوه يمتلكون شخصية القيادة داخل الملعب واثق فيهم تماما".