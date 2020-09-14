أورجواي: مستعدون للعمل مع دول تجمع الميركسور لزيادة التبادل التجاري

قال فيرناندو أر رويو، سفير أورجواي بالقاهرة، إن بلاده على استعداد للعمل مع دول تجمع الميركسور؛ لوضع خطة عمل تشمل عددا من السلع والقطاعات التي يمكن التركيز على زيادة التبادل التجارى فيها، بحسب بيان وزارة الصناعة اليوم.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابةً عنها أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، خلال فعاليات الندوة الافتراضية التي نظمها الجهاز حول تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور.

ودعا سفير أورجواي، مجتمع الأعمال من الجانبين، إلى عقد لقاءات عمل تتبنى ما يمكن أن تتفق عليه اللجان الحكومية المعنية بمتابعة وتنفيذ هذا الاتفاق الهام.

في حين أشار أنطونيو باتريوتا، سفير البرازيل لدى مصر، إلى أهمية للمشروعات الاستثمارية التي تتم على أرض مصر وخص منها مشروع العاصمة الإدارية الحديدة الذي يلقى اهتماما لدى مجتمع رجال الأعمال البرازيليين، مؤكدًا رغبة بلاده في تنويع بنود السلع لزيادة معدلات التجارة لاسيما خارج نطاق السلع الزراعية، مشيدا بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتحسين التجارة، لاسيما وأن مصر هي أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة.