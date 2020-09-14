المرصد السوري: 10 قتلى من مليشيات إيران في قصف يعتقد أنه إسرائيلي

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاثنين بمقتل 10 من الميليشيات الموالية لإيران في قصف طائرات يعتقد أنها اسرائيلية لمواقع بمدينة البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية .

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له في بيان صحفي ، نقلا عن مصادره إن دوي ستة انفجارات قوية سُمعت صباح اليوم في مدينة البوكمال بريف دير الزور، مشيرة إلى أن الانفجارات ناجمة عن قيام طائرات يرجح أنها إسرائيلية باستهداف مواقع الميليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة "الثلاثات" جنوب مدينة البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية في ريف دير الزور الشرقي.

وأضافت المصادر أن القتلى ثمانية عراقييين وسوريين اثنين ، لافتة إلى أن سيارات اسعاف شوهدت تهرع في مدينة البوكمال نحو مواقع الضربات الجوية.

وأشارت إلى أن القصف تسبب بتدمير مستودعات ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات.