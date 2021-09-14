 الوزراء الكويتي يدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية - بوابة الشروق
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الوزراء الكويتي يدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 4:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 4:34 ص

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان المجلس عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى وقوف البلاد مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة والتحرك الفوري والجاد لوقف تلك الممارسات العدوانية الإرهابية ضد أمن المملكة السعودية.

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