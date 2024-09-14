بي بي: حفر بئرين جديدين لإنتاج الغاز الطبيعي من حقل ريفين بقدرة 200 مليون قدم مكعب يوميا

أكد نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة بريتش بتروليوم البريطانية (بي بي) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزام الشركة بالخطط المتفق عليها في مجال تنفيذ برامج الاستكشاف وحفر الآبار الجديدة في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط.

وأوضح زكي أهمية التعاون المشترك مع قطاع البترول لدعم تنفيذ هذه البرامج، مشيراً إلى التقدم الذي تحقق في حفر بئرين جديدين لإنتاج الغاز الطبيعي من حقل ريفين البحري غرب دلتا النيل.

وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 200 مليون دولار، ويهدف إلى إنتاج 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً في إطار جهود تنمية موارد الغاز الطبيعي بالحقل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الشركة مع كريم بدوي، حيث اطلع على برنامج عمل الشركة البريطانية في مصر خلال الفترة المقبلة، والذي يهدف إلى تسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول في مناطق عمل الشركة بالبحر المتوسط لزيادة معدلات الإنتاج تدريجياً.

من جانبه، أكد الوزير تقديم كافة أوجه الدعم لخطط الشركة لزيادة الإنتاج وبرنامج العمل الذي يستهدف دعم أعمالها في مصر، مشيراً إلى أن الشركة تُعد شريكاً أساسياً في اكتشاف وتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى العمل الجاري على تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين والشركات العالمية في مجال الاستكشاف والإنتاج، وإتاحة فرص استثمارية جاذبة لزيادة ما يتم إنتاجه محلياً من البترول والغاز وتقليل فاتورة الاستيراد.



