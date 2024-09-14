«بركات والإتربى» لرئاسة «الأهلى» و«الوكيل وعكاشة» لبنك مصر و«أوزالب وأباظة» لـ«القاهرة»

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• الجمعيات العمومية للبنوك الحكومية تختار بداية من الإثنين مجالس إدارتها الجديدة

من المزمع أن تختار الجمعيات العمومية للبنوك العامة الثلاثة الكبرى التى تسيطر على الحصة السوقية الأكبر مجالس إداراتها لدورة جديدة بداية من الإثنين المقبل بعد اعتماد ميزانية أعمال العام المالى ٢٠٢٣ لكل بنك.

ومن المقرر أن تشهد مجالس إدارات البنوك الثلاثة تغييرات فى أعقاب اعتماد الجمعية العمومية لكل بنك ميزانية العام المالى الماضى، حسب مصادر رجحت صدور قرار بتشكيل المجالس الجديدة للبنوك الثلاثة لمدة عام مع فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن منصب الرئيس التنفيذى.

وينص قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى على ألا تتجاوز فترة الرئيس التنفيذى للبنك 3 دورات متتالية، بإجمالى 9 سنوات كحد أقصى.

ومن المقرر أن يتولى المصرفى الكبير محمد بركات رئاسة البنك الأهلى ومعه محمد الإتربى رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا وفقا للقانون الجديد الذى يفصل بين المنصبين، وتولى الاثنان رئاسة بنك مصر وكذلك منصب رئاسة المصارف العربية والذى يحتفظ به الإتربى حاليا.

ومن المقرر أن يتم اختيار سهى تركى نائبا لرئيس البنك الأهلى مع احتفاظ يحيى أبو الفتوح بمنصبه فى البنك الأهلى ضمن حركة التغييرات المرتقبة.

ومن المتوقع أن يتولى هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى الحالى، منصب الرئيس التنفيذى لبنك مصر، بجانب اختيار أحمد عيسى وزير السياحة السابق نائبا للبنك مع استمرار حسام عبد الوهاب النائب الحالى للبنك فى منصبه. على أن يتولى المصرفى البارز عصام الوكيل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن اختيار سهى فى الأهلى وعيسى فى بنك مصر كان بترشيح قوى من محافظ البنك المركزى الذى كان يميل لتغيير شامل فى القطاع.

وأضافت أن اختيار بركات والوكيل لخبرة الاثنين الكبيرة والتزامهما بقواعد وتطبيق صحيح القانون فى أقصى درجته.

وحسب المصادر فإن الجمعية العمومية لبنك القاهرة ــ ثالث بنك حكومى ــ والمقرر انعقادها بتاريخ ١٨ سبتمبر الجارى ستوافق على ترشيح محمد أوزالب رئيس غير تنفيذى للبنك واختيار حسين أباظة رئيسا تنفيذيا والذى كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى، بجانب اختيار هشام عبدالله نائب أول للبنك وكان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار العربى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن العام الماضى مد العمل بمجالس إدارات 4 بنوك حكومية الأهلى ومصر والتنمية الصناعية والعقارى حتى اعتماد نتائج أعمال القوائم المالية لعام 2023 أو لمدة عام أيهما أقرب.

وفى مارس الماضى وافقت الجمعية العمومية لبنك قناة السويس على ترشيح عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر لرئاسة البنك خلفا لـ«حسين رفاعى» الذى تولى بعد ذلك رئاسة بنك التنمية الصناعية.



