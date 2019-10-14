رئيس «سوريا الديمقراطية»: أردوغان يطمح في السيطرة على المناطق الحدودية من حلب للموصل

فسر رياض درار، رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، شخصية أرودغان في دفعه للقوات التركية إلى سوريا، قائلًا: «أرودغان شخص يريد أن يعيد سيطرة الحكام المتهورين كصدام وقذافي وغيره».

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «رأي عام» على فضائية «TeN» مساء الأحد، أن أردوغان يطمح في السيطرة على المناطق الحدودية من حلب إلى الموصل، وهو ما دفعه إلى التدخل العسكري في سوريا، ولكنه يعتبر اندفاعًا نحو الهاوية «على حسب وصفه».

وأوضح أن محاولات التدخل التركي في شمال سوريا بدأت منذ 2012 خلال الثورة عن طريق الهجوم على رأس العين والذي فشل حينها.

أما عن الجامعة العربية فأشار إلى أن دعوة مجلس سوريا الديمقراطي، لمقابلة وزير الخارجية سامح شكري، يعتبر أول موقف مصري يوضح أن مصر جزء من حل ما يجرى في سوريا، منوهًا بأن الورقة التى أعدها وزير الخارجية وطرحت أمام الجامعة العربية لاقت موافقة الجميع إلا الجانب القطري.

ورأي أن هناك مرحلة جديدة تقودها مصر والجماعة العربية للعمل على حل خلافات الدول منها سوريا.