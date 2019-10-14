كرم جبر: كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة بشأن الجيش وسد النهضة

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 31، قائلًا: "اللقاء كله رسائل ثقة وطمأنة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد: "طمأنة عن وضع الجيش المصري، وإنه تم تسليحه بأسلحة متطورة، وترتيبه متقدم جدًا، وهذا الجيش دلوقتي هو اللي بيقوم بعملية سيناء الشاملة".

وتابع أن الرئيس وجه أيضًا رسائل طمأنة متعلقة بسد النهضة الإثيوبي، وبالجهود التي تبذلها مصر لحل هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأزمات تدار بسياسة الدول وليس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، تحت عنوان «أكتوبر..إرادة وتحدي»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.