الملك سلمان: نتطلع للعمل مع روسيا لتحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب





قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبلاده، فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

وأضاف العاهل السعودي، في كلمة له بحضور الرئيس الروسي، وأوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم الإثنين، أن الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصًا في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية، معربًا عن تطلعه للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.

من جهته.. قال الرئيس الروسي: "إن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عامًا"، مؤكدًا أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.

وأضاف: "أن السعودية تلعب دورًا محوريًا في مجموعة العشرين"، منوهًا بأن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.