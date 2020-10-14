بوتين يعلن تسجيل لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مركز مدينة نوفوسيبيرسك "فيكتور" سجل اليوم اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس "كورونا" ويطلق عليه اسم "إيبي فاك كورونا".



وأضاف بوتين، خلال اجتماع حكومي، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "على حد علمي، لدينا لقاح ثالث من تطوير مركز تشوماكوف التابع لأكاديمية العلوم الروسية في طريقه للتسجيل".



ومن جانبها، صرحت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا بأن التجارب السريرية بعد التسجيل للقاح الثاني، الذي طوره مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور"، ستتم بمشاركة 40 ألف متطوع، بينهم 150 مشارك تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.



وقالت جوليكوفا "إن اللقاح يتميز بمستوى عال من الأمان وغياب الآثار الجانبية ويوسع إمكانية تطعيم السكان ، وهذا يعني اقتراب التغلب على فيروس كورونا واستقرار الوضع".



يُذكر أن اللقاح الروسي الثالث ضد " كورونا"، الذي طوره مركز تشوماكوف، يحتوي على فيروس كامل.علما أن هذا اللقاح يخضع الآن لتجارب سريرية بمشاركة 300 متطوع.