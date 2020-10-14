وزير الخارجية السعودي: مستمرون في صد السلوك الإيراني العدواني بالمنطقة

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الجهود بشأن الأمن والتهديدات المشتركة، مؤكدًا أن إيران لازالت تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وأضاف بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أن النظام الإيراني لازال يقدم الدعم المالي للجماعات الإرهابية من ضمنها في اليمن، قائلًا إن الحوثيون أطلقوا المئات من الصواريخ ضد السعودية.

وأشار إلى أن تطوير إيران برامجها النووية يمثل خطرًا كبيرًا للعالم والمنطقة، متابعًا: «مستمرون في صد السلوك الإيراني العدواني، وندعو لإيجاد حل سياسي سلمي في اليمن».

وعقدت أولى جلسات الحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمقر وزارة الخارجية في واشنطن.

ويستعرض الحوار الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع المملكة بالولايات المتحدة، ويناقش جملة من القضايا الاستراتيجية التي تهدف الى استمرار وتعزيز الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات؛ بما في ذلك محاربة التطرف والإرهاب، وتعزيز التعاون العسكري والأمني والاقتصادي، والتبادل العلمي والثقافي، والتعاون في مجال الطاقة.