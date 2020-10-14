لافروف: مواقف تركيا وإجراءاتها يجب أن تكون شفافة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان في موسكو كانت ناجحة، معتبرًا أن هناك فرصة للوصول إلى حل في منطقة النزاع بين الدولتين ويجب نشر قوات حفظ السلام في قره باغ لمراقبة وقف إطلاق النار.

وأضاف، في حوار لوكالة «سبوتنيك»، صباح الأربعاء، أن موسكو غير متوافقة مع مواقف تركيا بشأن قاره باغ، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية التي تدعمها تركيا بوجه أرمينيا لن تحل المشكلة والنزاع القائم هناك.

وتابع: «يجب نشر قوات حفظ السلام في قره باغ لمراقبة وقف إطلاق النار هناك»، لافتًا إلى أن «مواقف تركيا وإجراءاتها يجب أن تكون شفافة، كما في سوريا مؤخرا».

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية الروسي أن تصرفات واشنطن ومحاولة فرض سياستها في ليبيا هو لإضعاف روسيا وتركيا في المنطقة.

وكشف، خلال رده على سؤال الصحفيين بشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة ومستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أن «روسيا تطرح في بعض الأحيان أسئلة من ضمنها جدوى التنسيق والتعامل مع الاتحاد الأوروبي في ظل العقوبات الأوروبية المفروضة عليها».

واعتبر لافروف، أن الاتحاد الأوروبي مازال خائفا في تغيير مسار علاقاته مع روسيا، قائلًا إن «الأوروبيين غير مستعدين حاليا للعودة إلى العلاقات الجيدة مع موسكو بسبب الضغوطات السياسية وروسيا دائما مستعدة لمد يدها للتعاون».

وذكر أنه يجب الحفاظ على المصالح الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، ولكن دون سياسة الإخضاع والإذلال.