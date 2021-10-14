مندوب مصر بالاتحاد الإفريقي يرأس الوفد المصري في أعمال الدورة الـ39 للمجلس التنفيذي

ترأس السفير الدكتور محمد عمر جاد، سفير مصر، لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، وفد مصر المشارك في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، والتي انطلقت أعماله اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

وذكرت سفارة مصر بأديس أبابا، في بيان صحفي اليوم، أنه من المقرر أن ينظر المجلس التنفيذي خلال الاجتماعات التي تستمر يومين، في عدد من التقارير ومشروعات القرارات الهامة، من بينها تقرير الدورة الـ 42 للجنة المندوبين الدائمين، وتفعيل المركز الإفريقي لمكافحة الأوبئة والاستجابة لجائحة كورونا في إفريقيا، ومراجعة التقدم المحرز على صعيد مبادرة 2021 حول الثقافة والفنون والتراث، وموضوع العام 2022 للاتحاد الإفريقي.

كما ستجرى مناقشة مسألة القواعد المنظمة لمنح وضعية المراقب للدول غير الإفريقية، فضلا عن اجراء الانتخابات الخاصة بمفوضين جديدين للاتحاد الإفريقي، وكذلك التحضير لاجتماع القمة التنسيقي الثالث بعد غد السبت، والذي تمت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للمشاركة فيه بصفته أحد نواب الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.