الصحة الفلسطينية: نحتاج فتح معبر رفح بشكل عاجل لإدخال المواد الطبية والغذائية إلى غزة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن الموقف في قطاع غزة صعب للغاية، مضيفة أن هناك تحركًا من جيش الاحتلال لشن هجوم بري على القطاع.



وصرحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، بأن وضع القطاع الصحي صعب جدًا، والمستشفيات خرجت عن الخدمة بسبب القصف.



وأوضحت أن مستشفى بيت حانون تعرض للقصف في اليوم الثالث من الحرب، فضلًا عن تعرض مستشفى الدرة لقصف بالفوسفور الأبيض قبل يومين، مشيرة إلى أن «المستشفيات الأخرى تعمل في ظروف صعبة جدًا».



وأكملت: «لا توجد أدوية أو مستلزمات طبية، الكهرباء مقطوعة، والمستشفيات تعمل بالمولدات التي تحتاج إلى سولار، والسولار قارب على النفاد، ولو انقطع إمداده فالأمر سيؤدي إلى انهيار صحي كامل».



وذكرت أن المياه الصالحة للشرب لم تعد متوافرة؛ الأمر الذي يفاقم من احتمالات انتشار الأوبئة وانتقال العدوى، معقبة: «الموضوع مقلق جدًا، إسرائيل قصفت 23 سيارة إسعاف وتقصف الكادر الصحي».



وأوضحت أنها ناشدت المجتمع الدولي توفير حماية دولية للكادر الصحي والمستشفيات، مختتمة: «المطلوب فتح المعبر بشكل عاجل لإدخال المواد الطبية والمواد الغذائية للقطاع، توفير المستلزمات الطبية وصيانة وحماية المستشفيات أكبر مطلب حتى الآن، والأهم إيقاف تلك الحرب».





