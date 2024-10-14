الرئيس السيسي يكرم مجموعة من أبطال حرب أكتوبر

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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من أبطال حرب أكتوبر، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

ومن ضمن المكرمين اللواء أركان حرب محمد نبيه أحمد السيد، رئيس شعبة العمليات للجيش الثالث الميداني برتبة عميد أركان حرب أثناء حرب أكتوبر.

ودار حديث ودي بين الرئيس السيسي، واللواء أركان حرب محمد نبيه أحمد السيد، وبعد التقاط الصورة التذكارية حرص الرئيس على اصطحاب بطل أكتوبر حتى نزوله من على المنصة.

كما حرص الرئيس السيسي، على اصطحاب اللواء أركان حرب محمود محمد محمود البشري، قائد اللواء 45 مدفعية متوسطة، في صعوده إلى المنصة ونزوله منها.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.