منتخب سيدات تنس الطاولة يتوج بذهبية الفرق في بطولة أفريقيا

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توج المنتخب الوطني الأول لسيدات تنس الطاولة، بلقب بطولة أفريقيا والمقامة بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" خلال الفترة ما بين 12 وحتى 19 أكتوبر الجاري.

وحققت سيدات الفراعنة اللقب بعد فوزهن على منتخب نيجيريا بنتيجة 3-0 وشاركت في المباريات كل من هنا جودة، يسرا أشرف حلمي ومريم الهضيبي.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على مدغشقر والكاميرون في دور المجموعات بنتيجة 3-0 قبل أن يفوز على منتخب بنين في ربع النهائي بنفس النتيجة.

وفي نصف النهائي، فاز منتخب السيدات على نظيره منتخب أوغندا بثلاثة أشواط نظيفة قبل أن يحقق نفس النتيجة على نظيره النيجيري في المباراة النهائية.

ويقود منتخب السيدات فنيا عماد مصيلحي وتضم قائمة اللاعبات كل من هنا جودة، مريم الهضيبي، يسرا حلمي، مروة الهضيبي وهند فتحي.