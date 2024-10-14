الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في محافظة حجة

أعلنت قوات الجيش اليمني التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة الحوثي في محافظة حجة، شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في حسابه على منصة "إكس"، "إن دفاعات الجيش اسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران أثناء تحلقيها باتجاه مواقع عسكرية في مديريات شمال محافظة حجة".

ولم يصدر الحوثيون أي تعقيب حول ذلك حتى الآن.

ويسيطر الحوثيون على معظم أجزاء محافظة حجة المحاذية للحدود السعودية، فيما تسيطر قوات الجيش على اجزاء من اطرافها الشمالية.

يأتي هذا مع استمرار توقف القتال بشكل نسبي في الجبهات المحاذية للسعودية بمحافظة حجة، وفي ظل استمرار المحاولات الأممية والدولية في الدفع بعملية السلام لوقف إطلاق النار في اليمن بشكل شامل، وإنهاء الصراع المستمر بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المدعومين من إيران من جهة ثانية.