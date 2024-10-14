نجم الأهلي السابق: غياب صلاح عن المنتخب سيفيد هذا اللاعب

يرى محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق أن غياب محمد صلاح هداف ليفربول عن المنتخب الوطني في مباراته ضد موريتانيا ربما يخفف الضغط عن لاعب آخر.

وكان الجهاز الفني قد قرر منح صلاح راحة وعدم إدراجه ضمن القائمة التي تخوض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية ضد موريتانيا، بعدما كان اللاعب قد ساهم في الفوز على نفس المنتخب بالجولة الثالثة بهدفين دون رد مسجلاً الهدف الثاني.

وقال عبدالجليل عبر برنامج "بوكس تو بوكس": "من الممكن مشاركة محمود صابر في وسط الملعب خلال لقاء موريتانيا، وسوف يشارك مصطفى فتحي في الشوط الثاني، وحسام حسن لديه ثقة كبيرة في قدرات أحمد عيد، وغياب صلاح سيجعل الضغط يقل عن عيد في تلك المباراة، وسوف يظهر بشكل افضل مع زيزو".

وواصل: "عمر مرموش لاعب مميز جدا، ولكن طريقة لعب منتخب مصر تختلف عن انتراخت فرانكفورت تماما، ووجود مرموش في الجناح الايسر يجعله يتسلم الكرة وينطلق بشكل اكثر افادة للمنتخب الوطني".

وتابع: "حسام حسن يعتمد بشكل مستمر على وجود ثنائي في الارتكاز، ومن الممكن مشاركة مروان عطية وحمدي فتحي في وسط الملعب، في لقاء الثلاثاء امام موريتانيا، عقلية حسام حسن دائما عدم الخسارة، من الممكن الخروج بنقطة تعادل".