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توقعات اقتصادية متفائلة ترفع النفط قبيل بيانات المخزون

نيويورك (رويترز)
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 3:32 ص | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 3:32 ص

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بفضل تصريحات اقتصادية متفائلة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قبيل التقرير الأسبوعي لمخزونات الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لبرنت 31 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 62.37 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.6 بالمئة ليغلق على 57.12 دولار للبرميل.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، ”السوق حصلت على رافعة اليوم... من انتعاش في الشهية للمخاطرة غذته على ما يبدو... شهادة باول التي أكدت على النمو وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.“

وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي سيشهد ”نموا مستداما“ مع استمرار الأثر الكامل لتخفيضات سعر الفائدة الأخيرة.

وقال ”التوقع الأساسي يظل مواتيا.“

وقالت أوبك إنها لا ترى ما يشير إلى ركود عالمي وإن إنتاج النفط الصخري الأمريكي المنافس قد ينمو أقل من المتوقع بكثير في 2020.


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