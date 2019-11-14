إخلاء سبيل أعضاء لجنة التغذية المدرسية ببني سويف من قسم شرطة الفشن

خلى قسم شرطة مركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، سبيل على أعضاء لجنة فحص التغذية المدرسية الواردة بالمحافظة، وذلك بعد إجراء التحقيق معهم وسماع اقوالهم في واقعة اشتباه تسمم اكثر من 300 تلميذ بمدرسة ابتدائي بقرية الجفادون التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة،الذين تم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج واتخاذ اللازم.

وتم إخلاء سبيلهم لحين ورود نتيجة تحليل العينات من معامل وزارة الصحة.

وشهد مركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، اليوم، حالة من الذعر والخوف بين الأهالى أولياء الأمور بسبب إصابة أولادهم، باشتباه تسمم غذائى، بسبب تناول الوجبة المدرسية في مدرسة قرية الجفادون الابتدائية بمركز الفشن جنوب بني سويف، حيث قام أولياء الأمور وسيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي للعلاج.

حيث قامت وزيرة الصحة ومحافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر ، بزيارة التلاميذ المصابين بالمستشفى، وطالبت من الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة التلاميذ، وإرسال عينات لمعامل وزارة الصحة لمعرفة أسباب الحادث.