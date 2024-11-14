الكنيست يناقش مشروع قانون لحظر رفع علم فلسطين

تناقش اللجنة الوزارية للتشريع في «الكنيست» الإسرائيلي، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يحظر رفع أعلام «دول معادية»، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في المؤسسات الممولة أو المدعومة من الدولة.

ووفقًا لوكالة «وفا»، بموجب مشروع القانون الذي قدمه نيسيم فاتوري من حزب «الليكود»، يمكن «للسلطات تفريق أي تجمع ترفع فيه مثل هذه الأعلام، وفرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 10,000 شيكل».

يذكر أن أكثر من 20 بالمئة من مواطني إسرائيلي من السكان العرب.

ويرفع المواطنون العرب العلم الفلسطيني أثناء الاحتجاجات على السياسات الإسرائيلية وفي ذكرى نكبة 1948 والمناسبات الوطنية.

وكثيرا ما ينظم الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية احتجاجات ضد السياسات الإسرائيلية يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها نائب عن حزب الليكود اقتراحا لحظر رفع علم فلسطين في مؤسسات الدولة أو في الجامعات، وفرض غرامات أو العقوبة بالسجن لمن يرفع علم فلسطين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.