أمريكا: ارتفاع حالات التسمم المرتبط بحليب الأطفال باي هارت إلى 23 حالة

قال مسئولون فيدراليون أمريكيون في قطاع الصحة، اليوم الجمعة، إن نحو 20 رضيعا في 13 ولاية أُصيبوا في تفش متزايد لمرض التسمم السجقي عند الرضع، المرتبط بحليب الأطفال الذي تصنعه شركة "باي هارت" والذي جرى سحبه من الأسواق.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بوجود 23 حالة مؤكدة أو مشتبه بها لأطفال رضع أصيبوا بالمرض بعد تناولهم حليب الأطفال "باي هارت" منذ أغسطس.

ويمثل ذلك زيادة قدرها 10 رضع تلقوا العلاج من هذا المرض النادر والذي من الممكن أن يؤدي للوفاة، منذ الإعلان عن التفشي في 8 نوفمبر. وتم الإبلاغ عن أحدث حالة في 11 نوفمبر. ولم تُسجل أي وفيات.