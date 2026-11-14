- البداية كانت عقدا بـ56 ألف جنيه لنشر مؤلفاته إلكترونيا بكل اللغات.. والغيطاني وسلماوي اتصلا بي لتصحيح الوضع

- أقنعنا الجهة المتعاقدة بالتنازل عن العقد.. ورحبت بصيغة أكثر احترافية وفائدة لمحفوظ

- قدّرت قيمة نوبل آنذاك بأكثر من 700 ألف جنيه.. وبدأنا التفكير في 800 أو 850 ألفا قبل الاتفاق على المليون

- المليون مقدم يُستقطع تدريجيا من حقوقه مع النشر الإلكتروني.. وليس مبلغا نهائيا مقابل الحقوق

- محفوظ استقبل الاتفاق بسعادته وفكاهته: «طب ليه المليون جبتهم لي بشيك، ما تجيبهم لي كاش؟».

- الجامعة الأمريكية أبلغته بتعارض الاتفاق مع عقدها.. فقلت له إن عقد السبعينيات سبق ظهور النشر الإلكتروني

- طلبت الاطلاع على عقده مع الجامعة الأمريكية.. فأجاب: «أنا مضيعه بس ما تقولش لحد»

روى المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، كواليس الاتفاق مع نجيب محفوظ على مقدم مليون جنيه لحقوق النشر الإلكتروني، موضحا أن هدفه كان أن يحصل الكاتب من ناشر مصري على مبلغ يتجاوز ما حصل عليه من جائزة نوبل، تأكيدا لقيمته الأدبية.

جاء ذلك خلال الجزء الرابع والأخير من حواره مع الإعلامية منى الشايب عبر برنامج "خطوات وطريق"، المذاع على قناة "النيل للأخبار"، حيث قال إن محفوظ كان قد اتفق مع جهة ثقافية في الإمارات على نشر مؤلفاته إلكترونيا بكل اللغات مقابل 56 ألف جنيه، في وقت لم يكن فيه مفهوم النشر الإلكتروني والكتاب الرقمي واضحا بالقدر الكافي.

وأوضح أن محفوظ تنبه لاحقا إلى الأمر، ويبدو أنه تحدث إلى الكاتب جمال الغيطاني ومحمد سلماوي، اللذين اتصلا به للمساعدة في تصحيح الوضع، مضيفا أن المهمة كانت من شقين: "إقناع الطرف الآخر بالتنازل عن العقد، وإعداد عقد يليق بمحفوظ".

وأشار إلى أنهم نجحوا في ذلك، وأن الجهة المعنية أبدت ترحيبا بأي صيغة أكثر احترافية وفائدة للكاتب، مؤكدة أنها تريد التشجيع، لا تعطيل ما يحقق له تقديرا أفضل.

وأضاف أن قيمة نوبل، بحسب تقديره آنذاك بسعر السوق الحرة، كانت تصل إلى سبعمائة ألف جنيه وبعض الزيادة، وفي ظل ما تردد من تفسيرات تربط الجائزة بمواقف محفوظ السياسية والسلام، أراد أن يتلقى مبلغا من ناشر مصري يتجاوز ما حصل عليه من نوبل.

وقال إن التفكير بدأ بمبلغ يتراوح بين 800 و850 ألف جنيه، ثم استقروا على رقم مليون جنيه، موضحا أنها "لم تكن مبلغا نهائيا مقابل الحقوق، وإنما مقدما من نسبة تُستقطع تدريجيا حين يبدأ النشر الإلكتروني".

وأضاف أن محفوظ كان سعيدا بالاتفاق، ولم تخلو المناسبة من فكاهته، إذ سأله: "طب ليه المليون جبتهم لي بشيك، ما تجيبهم لي كاش؟".

وتابع أن محفوظ اتصل به بعد يومين، وأخبره أن الجامعة الأمريكية قالت إن الاتفاق يتعارض مع عقد نشر مؤلفاته بكل اللغات، فسأله المعلم عن تاريخ هذا العقد، وأجاب بأنه يعود إلى السبعينيات.

وقال المعلم إنه رد عليه بأن النشر الإلكتروني لم يكن موجودا آنذاك، ثم طلب الاطلاع على العقد، فأجابه محفوظ: "أنا مضيعه بس ما تقولش لحد"، في موقف استعاد من خلاله روح الدعابة التي صاحبت مناقشاتهما المهنية.