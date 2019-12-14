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أعلنت حملة «نورت مصر»، تكريم أمير الغناء العربي هاني شاكر؛ لدوره المؤثر فى دعم قوة مصر الناعمة من خلال نقابة المهن الموسيقية وتقديرًا لما قدمه من جهود واضحة وبارزة من أجل دعم وتشجيع السياحة فى مصر خلال الفترة السابقة، وذلك في السادسة من مساء الأربعاء - 18 ديسمبر بأحد فنادق القاهرة.

يقام التكريم بحضور، الكاتب الصحفي قدري الحجار، رئيس حملة "نورت مصر"، والخبير السياحي أحمد صدقي، ورئيس تنشيط السياحة بالإسكندرية محمد سعد، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

حملة "نورت مصر" كرمت العديد من النجوم خلال الفترة الماضية في مقدمتهم أنغام وأشرف عبد الباقي ومدحت صالح وإيهاب توفيق ومصطفي قمر وأحمد رزق وهاني رمزي والموسيقار يحيي خليل وحمادة هلال وإيمان البحر درويش والمخرج عمر عبد العزيز لدعمهم تنشيط السياحة العربية لمصر.