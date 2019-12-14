تحريك دعوى في إسطنبول ضد الرئيس الشرفي للعلويين بألمانيا

قدمت في إسطنبول دعوى قضائية ضد الرئيس الشرفي للأقلية العلوية في ألمانيا.

وتتضمن الدعوى اتهامًا لتورجوت أوكر، 59 عاما، أنه أهان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حينما كان رئيسا للوزراء .

وجاء بالدعوى التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منها إن أوكر وجه انتقادات للرئيس في وسائل التواصل الاجتماعي بين عامي 2012 و2014، حيث كان إردوغان يتولى منصب رئيس الوزراء.

لهذا السبب تنص الدعوى على إهانة موظف وليس إهانة رئيس الدولة.

وبعد ساعة من بدء الجلسة أجلت القاضية النظر في الدعوى حتى السادس والعشرين من فبراير المقبل.

وقال أوكر في بداية المداولات إنه لا يشارك رأي من نشروا هذه المواد في تبني جميع ما تتضمنه.

وتشير الدعوى إلى نشر صور ونصوص تتضمن أوصافا مثل قاتل، ولص ودكتاتور.

يحمل أوكر الجنسية التركية والألمانية ويعيش في تركيا.