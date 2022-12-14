كوريا الجنوبية تتعرض لموجة هي الأشد برودة هذا الشتاء

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قالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية في كوريا الجنوبية إن البلاد تتعرض لأبرد طقس في الموسم اليوم الأربعاء ، حيث انخفضت درجات الحرارة في الصباح إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق الداخلية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن درجات الحرارة المتجمدة مصحوبة برياح قوية، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وفي سول، انخفضت درجات الحرارة في الصباح إلى 11 درجة مئوية تحت الصفر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد بعض الأجزاء الشمالية من مقاطعة جيونجي المحيطة بسول انخفاضا في درجة الحرارة إلى أدنى مستوياتها في الصباح عند 15 درجة مئوية تحت الصفر.

وعلاوة على الطقس البارد المتجمد ، تساقطت الثلوج على معظم أنحاء البلاد خلال الليل.