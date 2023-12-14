جماعة الحوثي باليمن: منعنا مرور عدة سفن كانت متجهة لإسرائيل خلال الـ48 ساعة الماضية

قالت جماعة الحوثي في اليمن، إنها نفذت عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى إسرائيل، لافتة إلى استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة.



وأوضح الحوثيين، في بيان لهم، مساء الخميس، أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، مؤكدة أن ذلك يأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا".



وتابعت الجماعة: "نجحت القوات المسلحة اليمنية في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية".



وأكدت استمرارها في منع كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه أهالي قطاع غزة من غذاء ودواء.