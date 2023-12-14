البعثة الأممية: أكثر من 150 مدنيا حصيلة ضحايا الألغام بالحديدة منذ بداية 2023

كشفت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، ارتفاع حصيلة ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة، غربي اليمن، إلى أكثر من 150 مدنياً منذ مطلع العام الجاري 2023.

وقالت البعثة - في تقرير أوردته قناة العربية الإخبارية - "إن الأطفال لا يزالون يمثلون نسبة كبيرة من ضحايا حوادث الألغام التي تم تسجيلها بنسبة تصل إلى 40% من إجمالي الضحايا"، مشيرة إلى تسجيل 154 مدنياً ضحايا للألغام والمتفجرات من بينهم 69 قتيلاً و85 جريحاً، في محافظة الحديدة منذ مطلع 2023.

وكانت الفرق التابعة للبعثة رصدت خلال نوفمبر 8 حوادث انفجارات أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين، فيما أن 30% من إجمالي الضحايا المدنيين في نوفمبر الماضي كانوا من الأطفال، حيث قتل طفلان وأصيب ثالث في هذه الحوادث.

وتعد محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات تلوثاً بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، وذلك وفق إحصائيات أممية؛ حيث شهدت المحافظة سقوط 443 ضحايا مدنيين منهم 161 قتيلا، و282 جريحا نتيجة حوادث انفجارات الألغام، وذلك خلال الفترة من يناير 2022 وحتى نوفمبر 2023.