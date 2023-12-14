 صحة غزة: الاحتلال يحرم 12 طفلا في العناية بمستشفى كمال عدوان من الحليب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: الاحتلال يحرم 12 طفلا في العناية بمستشفى كمال عدوان من الحليب

هديل هلال
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 10:44 ص | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 10:44 ص

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي المقتحم لمستشفى كمال عدوان، يمنع الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الصحية لـ10 جرحى في قسم الطوارئ، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم حتى اللحظة.

وذكر، في بيان صباح الخميس، أن الاحتلال يجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى وأطفال العناية في الطابق الثاني فقط، ويمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء والحركة بين الأقسام.

وأشار إلى أن «الاحتلال يحرم 12 طفلًا في العناية من الحليب»، محذرًا من فقدان حياتهم نتيجة قطع الكهرباء وتوقف أجهزة دعم الحياة عنهم.

ولفت إلى أن «الاحتلال لا زال يحتجز أكثر من 70 من الطواقم الطبية والجرحى، على رأسهم مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت».

وذكر أن «قوات الاحتلال تخلي 2500 نازح من داخل المستشفى باتجاه مراكز الإيواء»، مشيرًا إلى إخلاء الجرحى والمرضى إلى مجمع الشفاء الطبي، تحت التهديد والقصف.

وأضاف: «تحت التهديد والقصف سيتم إخلاء الجرحى والمرضى إلى مجمع الشفاء الطبي، الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية، وهذا يشكل إعدام لهم».


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