قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت سوريا مساء الجمعة طالت ريف حلب ومطار الضمير العسكري، وذلك بعد غارات سابقة على ريف دمشق ومطار خلخلة العسكري في السويداء.

وأشار خلال تصريحات لقناة «العربية» ليلة الجمعة، إلى رصد 14 غارة على الأراضي السورية وفق ما جرى رصده، مرجحا أن يكون العدد أكبر في ظل اعتماد الرصد على العين المجردة.

وأوضح أن الأجواء السورية مفتوحة بالكامل أمام الطائرات الإسرائيلية دون أي اعتراض، بعد تدمير البنية التحتية العسكرية والأسلحة بنسبة 90%.

وذكر أن الغارات المسائية استهدفت مستودعات ذخيرة داخل مطاري الضمير وخلخلة، ومنصات راجمات صواريخ أعلى جبل قاسيون بدمشق، مؤكدا أن إسرائيل لن تتوقف عن الغارات إلا بعد تدمير كامل ترسانة الأسلحة بنسبة 100%.

ولفت إلى سحب روسيا نحو 250 آلية من مختلف المناطق السورية، بما في ذلك المنطقة الوسطى ودمشق باتجاه قاعدة حميميم تمهيدًا لخروجها من البلاد، لاسيما وأنه لم يعد لروسيا دور في سوريا.

وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة انخفاضا كبيرا للغاية في الوجود الروسي بسوريا، وصولا إلى الانسحاب الكامل في وقت قريب.