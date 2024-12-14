علي ماهر: لا نفكر في ازمات الزمالك وهدفنا الفوز

أكد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، على ثقته في تحقيق فريقه للفوز أمام الزمالك في المباراة التي ستجمع الفريقين غدا الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "نأمل تقديم الفريقين مباراة قوية تليق بالكرة المصرية، نحترم فريق الزمالك - حامل اللقب - وندرك تمامًا مدى صعوبة المباراة".

وأضاف "اللاعبون مستعدون تماما للمباراة وعلى قدر المسؤولية دائما وتركيزنا فقط على المباراة بعيدا عن المؤثرات الخارجية".

واختتم علي ماهر، "ثقتي كبيرة في لاعبي المصري وأطالبهم بالحفاظ على تركيزهم دومًا، طموحاتنا كبيرة ونأمل في تحقيق آمال جماهير المصري العظيمة".

وكان النادي المصري قد حقق الفوز على إنييمبا 2-0 في الجولة الأولى، وتعادل ضد بلاك بولز بهدف لكل فريق، فيما حقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد، وتعادل أمام إنييمبا بالجولة الثانية 2-2.