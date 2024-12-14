الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الشرقية تنظم ندوة لطلبة مدرسة القومية الابتدائية

قالت الدكتورة رشا حسن، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، إن الهيئة انتهت من تنظيم ندوة لطلبة مدرسة القومية الابتدائية بمدينة الزقازيق عن تاريخ محافظة الشرقية، والأهمية الدينية والثقافية والتاريخية وأهم أعلام ومشاهير المحافظة.

وأوضحت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، أن الندوة أقيمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للآثار المصرية بالمحافظة وإدارة الوعي الأثري بالمنطقة الأثرية في تل بسطا، بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم، بحضور 50 طالبا من طلبة المدرسة.

وأشارت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، إلى أن الندوة بدأت بعرض الأهمية التاريخية لمحافظة الشرقية في عصر الفراعنة، حيث كانت تل بسطا عاصمة لمصر في عهد الأسرة 22، ومنطقة صان الحجر التي كانت عاصمة لمصر في عهد الأسرتين 21 و23 باسم تانيس، وهي غنية بالآثار الفرعونية اليونانيه والرومانيه.

وحظيت الشرقية، بزيارة العائلة المقدسة لها واستقرت فترة في المنطقة الأثرية بتل بسطا.