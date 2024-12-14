وزير البترول يشهد توقيع 3 اتفاقيات استراتيجية لتطوير مصانع أبوقير للأسمدة

شهد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع 3 اتفاقيات رئيسية تهدف إلى تطوير مصانع شركة أبوقير للأسمدة في خطوة تعزز توجه الشركة نحو الأستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بحسب بيان اليوم.

ووقع الاتفاقية الأولى عابد عزالرجال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مع بيورن كيو أسرود الرئيس التنفيذي لشركة MPS الأمريكية؛ بهدف توريد الهيدروجين الأخضر، الذي سينتج عبر وحدات التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة؛ ليحل جزئيا محل الغاز الطبيعي في العمليات الإنتاجية، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة MPS داخل المنطقة الصناعية بشركة أبوقير للأسمدة مستغلة احد المساحات الشاغرة والمرافق والتسهيلات المتوفرة، ويساهم هذا المشروع في خفض إستهلاك الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التوافق مع المعايير الأوربية للأنبعاثات خصوصا مع تطبيق آلية CBAM، كما سيتيح رفع الطاقة الأنتاجية لمصنع الأمونيا أبوقير(1).

وفي سياق متصل، وقعت الاتفاقية الثانية بين أحمد الشربيني نائب رئيس مجموعة ABB لصناعات الطاقة والتحكم الآلي والحلول الرقمية مع الرئيس التنفيذي لشركة MPS الأمريكية، بحضور إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ومعتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

وعلى جانب آخر، وقع أحمد الشربيني نائب رئيس مجموعة ABB لصناعات الطاقة والتحكم الآلي والحلول الرقمية، مع عابد عز الرجال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، واتفاقية لتركيب نظام تحكم آلي متطور بمصنع الأمونيا أبوقير(1)؛ بهدف خفض استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم كوقود لغلايات البخار بمصنع أبوقير (1) بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4% كمرحلة أولى، مع تحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

ويساهم المشروع في تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة ورفع كفاءة المصنع، مع خطط مستقبلية لتطبيق النظام في مصانع أبوقير (2) وأبوقير (3).

وأوضح عابد عزالرجال، أن هذه المشروعات تعزز مكانة الشركة الرائدة في صناعة الأسمدة النيتروجينية، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الأنبعاثات، وتعزيز تنافسية منتجات الشركة في الأسواق الدولية عبر تقديم منتجات منخفضة الكربون، وتلافي الضرائب الكربونية مستقبلاً.

وأضاف ان هذه الاتفاقيات تعكس التزام شركة أبوقير للأسمدة بتبنى أحدث التقنيات العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويحقق التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.