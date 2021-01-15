بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل في اغلاق مطلع الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وتقاطع طريق شبرا - بنها الحر، ويستمر الإغلاق مدة 6 ساعات فقط لإجراء الكشط والتطوير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتبين ان أعمال الكشط أعلى الطريق الدائرى وتقاطعه مع المطلع القادم من محور أحمد عرابى باتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية، الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى للمطلع القادم من محور أحمد عرابى، باتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية، لمدة يوم واحد فقط يوم الجمعة الموافق 15/1/2021 ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ6 صباحاً فقط.

واجرت إدارة المرور تحويلات مرورية أمام حركة السيارات للاتجاه القادم من محور عرابى، ويرغب بالسير اتجاه أعلى الطريق الدائرى اتجاه مناطق محور 26 يوليو والمريوطية يسلك الاتجاهات الاتية:

يقوم باستكمال السير اتجاه مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق الوراق ثم الصعود لمحور الضبعة فى الاتجاه المؤدى الى مدينة 6 اكتوبر ثم النزول مرة أخرى مباشرة من المنزل المؤدى إلى الطريق الدائرى فى اتجاه محور 26 يوليو والمريوطية، كما يفضل للقادم من محور أحمد عرابى إتجاه الطريق الدائرى اتجاه مناطق المريوطية أن يسلك محور 26 يوليو من أمام نادى الترسانة.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة اللواحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.