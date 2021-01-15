 فلسطيني بدون أطراف يدخل عالم الكاراتيه - بوابة الشروق
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فلسطيني بدون أطراف يدخل عالم الكاراتيه

بي بي سي
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 4:47 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 4:51 م
يوسف أبو عميرة، خريج كلية الحقوق الفلسطينية، لم يدع الإعاقة تعيقه.

وُلد بلا رجلين وبذراعين لم يكتمل نموهما، وخاض تحديا جديدا، الكاراتيه.

أظهر يوسف، البالغ من العمر 24 عاما مهاراته في القتال بالعصي أثناء تدريبه مع مدربه في نادي المشتل للفنون القتالية في غزة.

وقال أبو عميرة: أردت أن أثبت لنفسي وللعالم أن الإعاقة موجودة في العقل وليست في الجسد، ولا شيء مستحيل، فلعبة الكاراتيه تساعدني في الدفاع عن نفسي، وأحلم بالمشاركة في البطولات الدولية.

ويساعده فن القتال بالعصا على تعويض أطرافه المفقودة، وقد تعلم كيفية توجيه اللكمات القوية، وصد الهجمات بجسده وذراعيه.

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