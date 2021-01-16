قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن فيروس كورونا اختبار من الله ولا يمكن أن يكون عقابًا، موضحًا أن العقاب يكون في حالة وجود مخالفات للدين والشريعة.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «نظرة» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن فيروس كورونا أشبه بمرض الطاعون الذي أصاب المسلمين والعالم كله من قبل، متابعًا: «لم يستثني الفيروس أو الطاعون نا من ناس ولم يفرز بل نزل على الجميع».



وأوضح أن المتوفي من فيروس كورونا يعتبر شهيدًا، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الصحابة توفوا متأثرين بمرض الطاعون، ما يؤكد أن المرض لم يكن عقابًا من الله.



وذكر أن فتوى إغلاق المساجد خلال الجائحة جاء بعد دراسة عميقة من وزارة الصحة والجهات المعنية، مضيفًا أنه الفقه الإسلامي جاء لمواجهة حالات الإنسان بجميع جوانبها.





