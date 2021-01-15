تمكنت الاجهزة الأمنية، من كشف ملابسات ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن تعدى شخص على إحدى الفتيات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً تعدى أحد الأشخاص على فتاة بسلاح أبيض.



وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (فتاة، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) والمشكو فى حقه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بذات دائرة المركز) وأنه أثناء سير المجنى عليها بمنطقة سكنها قام المشكو فى حقه بالتعدى عليها بسلاح أبيض "كتر" محدثاً إصابتها بجروح قطعية وذلك لسابقة رفض أهليتها خطبتها له وارتباطه بها.



عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم تكليف قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحيتاجات الخاصة لتقديم الدعم النفسى والقانونى للمجنى عليها.