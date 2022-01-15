تحدث أوجوستين إيجافون، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن فوز منتخب بلاده أمام المنتخب المصري في افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، بهدف دون رد، مؤكدًا أنه لم يكن ضربة حظ.

وقال إيجافون، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهته مع نظيره السوداني والمقرر لها اليوم: "لا أعرف ما إذا كنا سنجرى تغييرات في مباراة الغد، لا يزال لدينا أربع وعشرون ساعة قبل المباراة".

وأضاف: "نأمل أن يظل الجميع بصحة جيدة ولياقة جيدة وبعد ذلك سنرى التشكيلة غدًا، أنا لديّ نفس الأفراد وسأضع أفضل تشكيل".

وواصل: "سعيد مع اللاعيين نحن جميعًا نشعر وكأننا في منزلنا، إنهم يروني كأخ وأب وصديق، وأنا أيضًا، لا أتعامل معهم كموظفين، نحن زملاء ونعمل معًا من أجل شيء واحد".

وتابع: "لعبنا ضد مصر بقدر كبير من التصميم والتواصل، نحترم بعضنا البعض والخصم ونقترب من كل مباراة بكل جدية ونلعب كل مباراة وكأنها نهائي".

وشدد: "فزنا على مصر لم يكن ضربة حظ، الفوز لم يكن سهلاً ونتطلع لمواصلة الانتصارات والتأهل بالفوز على السودان".

واختتم: "الآن نحن نضع مباراة مصر خلفنا ونركز فقط على مباراة السودان، إنهم فريق مختلف ولديهم نهج آخر، ونحن سنقدم كل ما لدينا ضدهم".

وتتواجد نيجيريا في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وتأتي خلفها غينيا بيساو برصيد نقطة وهو نفس رصيد السودان التي تتواجد في المرتبة الثالثة، في حين أن مصر تتذيل ترتيب المجموعة دون نقاط.