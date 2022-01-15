التحقيق مع مهتز نفسيا دفع ابن خاله في رشاح مياه ببولاق الدكرور

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تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات حول مصرعه طفل غرقا على يد ابن عمته الذي يعاني من اهتزاز نفسي، بعدما دفعه في رشاح مياه في بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتلقى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله 4 أعوام، وأن المتغيب كان رفقة ابن عمته 11 عاما.

وبسؤال الطفل أفاد بعدم معرفته بتغيب نجل خاله، وبإعادة مناقشته تبين أنه مهتز نفسيا.

وأفاد بأنه اصطحب نجل خاله إلى رشاح مياه قريب من المنزل، وغافلة ودفعه في المياه وتركه وعاد للمنزل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى الرشاح المشار إليه بمعرفة الطفل، وتم انتشال جثمان المتغيب على بعد 2 كيلو بعدما جرفته المياه.

ونقلت الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.