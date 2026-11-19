أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكية الصادر اليوم الأربعاء احتمالات قيام البنك بزيادة أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وذكر محضر اجتماع الشهر الماضي أن "كل المشاركين" تقريبا يرون أنه قد يكون من المناسب زيادة أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% في الوقت المناسب.

وقال المجلس: "أشار عدد من المشاركين إلى أن زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ستكون أمرا مرجحا في الاجتماع المقبل، إذا لم تكن بيانات التضخم المقبلة غير مواتية".

وأضاف المجلس أن عدد قليل من الأعضاء أشاروا إلى أن التضخم المرتفع يمكن أن يستمر لفترة أطول من المتوقع، مما يحتم التحول نحو سياسة نقدية أكثر تقييدية.

وعقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الشهر المقبل، أعلن مجلس الاحتياط قراره الذي كان متوقعا على نطاق واسع بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية في النطاق بين 75ر3% و4%.