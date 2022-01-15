خالد عبد الغفار: الدولة وفّرت 129 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنّ الدولة وفّرت 129 مليون جرعة من لقاحات كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنّه تم منح 36 مليون جرعة أولى ، و24 مليون جرعة ثانية و500 ألف جرعة تنشيطية.

وأشار إلى أنّ الحصول على اللقاح يقلل حدة الأعراض، مؤكّدًا أنّ الدولة حرصت على تنويع اللقاحات، وشدّد على أن التوسع في التطعيم قاد إلى خفض عدد الوفيات.

دعا الوزير، لسرعة الحصول على اللقاح، وناشد من تظهر عليه الأعراض أن يمكث في منزله ويتجنب التواجد في مناطق مزدحمة.