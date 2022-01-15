 ضبط 121 قضية اتجار بالبشر واستغلال أحداث في التسول بالقاهرة والجيزة - بوابة الشروق
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ضبط 121 قضية اتجار بالبشر واستغلال أحداث في التسول بالقاهرة والجيزة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: السبت 15 يناير 2022 - 4:40 ص | آخر تحديث: السبت 15 يناير 2022 - 4:40 ص

واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها في مجال توجيه الحملات الأمنية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول والأعمال الإجرامية، وأسفرت تلك الجهود- خلال 6 أيام- بمحافظتي القاهرة والجيزة عن ضبط 121 قضية متنوعة، بإجمالي 85 متهما.
وتضمنت القضايات المضبوطة (الاتجار بالبشر – إفساد واستغلال الأحداث في أعمال التسول – قضايا الأحداث المعرضين للخطر "أطفال الشوارع")، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابات المختصة؛ لمباشرة التحقيق.

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