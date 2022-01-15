ضبط 121 قضية اتجار بالبشر واستغلال أحداث في التسول بالقاهرة والجيزة

واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها في مجال توجيه الحملات الأمنية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول والأعمال الإجرامية، وأسفرت تلك الجهود- خلال 6 أيام- بمحافظتي القاهرة والجيزة عن ضبط 121 قضية متنوعة، بإجمالي 85 متهما.

وتضمنت القضايات المضبوطة (الاتجار بالبشر – إفساد واستغلال الأحداث في أعمال التسول – قضايا الأحداث المعرضين للخطر "أطفال الشوارع")، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابات المختصة؛ لمباشرة التحقيق.