 هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بصاروخ قرب عدن اليمنية - بوابة الشروق
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هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بصاروخ قرب عدن اليمنية

آية صلاح
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 4:34 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 4:34 م

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، تلقيها بلاغ بشأن واقعة حدثت على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت الهيئة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "السفينة أصيبت من أعلى بصاروخ قرب عدن باليمن".

يأتي ذلك بعد أيام من حادثة محاولة اختطاف سفينة ترفع علم ليبيريا، وتضم طاقما بينهم 15 هنديا، في بحر العرب بالقرب من ساحل الصومال، قبل أن تتمكن قوات البحرية الهندية من الوصول إلى السفينة.

ودعت الهيئة البحرية البريطانية في وقت سابق السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر" وإبلاغها بأي نشاطات "مشبوهة".


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