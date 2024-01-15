الجيش الأمريكي يعترض صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون من اليمن

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قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صاروخا آخر أطلقه الحوثيون المتمركزون في اليمن بجنوب البحر الأحمر.

وأعلنت القيادة الإقليمية للجيش الأمريكي في الساعات الأولى من اليوم الاثنين عبر منصة التواصل الاجتماعي"إكس"، تويتر سابقا، أن الحوثيين أطلقوا صاروخ كروز مضادا للسفن باتجاه مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية يوم الأحد في حوالي الساعة 4:45 مساء (1345 بتوقيت جرينتش).

واعترضت القوات الجوية الأمريكية الصاروخ بالقرب من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

يشار إلى أنه منذ اندلاع حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران بشكل متكرر السفن التي يزعم انها على صلة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وتتجنب شركات الشحن الكبرى هذا المسار بشكل متزايد. وهاجمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤخرا مواقع الجماعة في اليمن، بدعم من هولندا وكندا وأستراليا والبحرين، ردا على أنشطة الحوثيين.