 كولر: هذا ما طلبته من إمام.. وإمكانياته غير موجودة في مصر - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يناير 2025 10:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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كولر: هذا ما طلبته من إمام.. وإمكانياته غير موجودة في مصر

الشروق
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 10:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 10:42 م

أشاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بإمكانيات إمام عاشور، لاعب الأحمر، بعد تسجيله هدفي الفوز أمام الجونة، في الدوري العام.

وتغلب النادي الأهلي على ضيفه الجونة بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الدوري العام.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "تسجيل إمام عاشور 5 أهداف خلال آخر مباراتين؟ طلبت منه التواجد بكثافة في منطقة جزاء الخصم، وأن يسجل الأهداف".

وأضاف المدرب السويسري: "إمام عاشور يملك مهارات تساعده على التألق، وإمكانياته غير موجودة في أي لاعب في مصر".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: "جميع المباريات مهمة ولكل مواجهة ظروفها، وبالتأكيد لا نستبق الأحداث، والدوري مهم وصعب هذا الموسم".


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