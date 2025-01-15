أشاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بإمكانيات إمام عاشور، لاعب الأحمر، بعد تسجيله هدفي الفوز أمام الجونة، في الدوري العام.

وتغلب النادي الأهلي على ضيفه الجونة بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الدوري العام.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "تسجيل إمام عاشور 5 أهداف خلال آخر مباراتين؟ طلبت منه التواجد بكثافة في منطقة جزاء الخصم، وأن يسجل الأهداف".

وأضاف المدرب السويسري: "إمام عاشور يملك مهارات تساعده على التألق، وإمكانياته غير موجودة في أي لاعب في مصر".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: "جميع المباريات مهمة ولكل مواجهة ظروفها، وبالتأكيد لا نستبق الأحداث، والدوري مهم وصعب هذا الموسم".