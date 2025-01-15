أردوغان: وقف إطلاق النار المرتقب بغزة فرصة لتحقيق السلام الإقليمي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في قطاع غزة، سيشكل فرصة هامة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة بأكملها.

وأضاف أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، أمام الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية، ونقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، أنهم يتابعون عن كثب مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ونأمل أن نتلقى قريبا أخبارا إيجابية.

وتابع: "بعد أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية والمجازر المستمرة في غزة، سيشكل وقف إطلاق النار فرصة هامة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة بأكملها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال أمس الثلاثاء، إن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بات أقرب من أي وقت مضي، برغم مقاطعة محتجين لخطابه.

ولم يذكر ما إذا كان يمكن إبرام الاتفاق قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تم في العاصمة القطرية، الدوحة وضع خطة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار.