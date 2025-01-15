إسرائيل تواصل خرق وقف إطلاق النار بتفجير منازل في بلدات لبنانية

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خروقاته لوقف إطلاق النار وفجر منازل بعدة بلدات جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "عمد العدو (الإسرائيلي) بعد منتصف الليل، إلى تفجير منازل وتجريف الطرق في عيتا الشعب وحانين ومارون الراس (جنوب)".

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون (جنوب).

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر العام الماضي، ثم تحول لحرب واسعة.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله" ارتكبت إسرائيل حتى مساء أمس 524 خرقا، ما خلّف 37 شهيدا و45 جريحا، وفق إحصاء لوكالة الأناضول للأنباء استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.