انطلاق فعاليات ماراثون اقرأ 2025 بمكتبة مصر العامة في دمنهور

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن انطلاق فعاليات "ماراثون اقرأ 2025" بمكتبة مصر العامة بدمنهور، والذي يُعد أكبر حدث ثقافي من نوعه في العالم العربي، ويستمر حتى 18 يناير الحالي.

وفي بيان لها اليوم، أشارت عازر إلى أن اليوم الأول من الماراثون شهد إقبالاً كبيرًا من الأطفال والشباب الذين توافدوا للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الفريد.

وقد فتحت المكتبة أبوابها لاستقبال المشاركين من مختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى فرعيها في الدلنجات وكفر الدوار، وذلك بالتزامن مع بداية إجازة نصف العام.

من جانبه، أكد أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أن ماراثون "إقرأ 2025" يهدف إلى تحفيز الأفراد من مختلف الأعمار على تبني القراءة كعادة يومية، وتعزيز ثقافة الاطلاع في المجتمعات العربية.

كما يسعى الحدث إلى تعزيز دور المكتبات العامة في نشر المعرفة، وذلك من خلال مسابقة ينظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، ومكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى المكتبات العامة في الجزائر والمغرب وتونس.

وأضاف الهواش أنه سيتم تكريم المشاركين في الماراثون من خلال منحهم ميداليات بناءً على عدد الصفحات التي قرأوها، كما تقدم جوائز قيمة للمشاركين، بالإضافة إلى جوائز خاصة للفائزين بالمراكز الأولى.

وتستمر فعاليات الماراثون خلال الأيام القادمة، حيث سيتم تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفرص التفاعلية التي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة، وفقًا للمواعيد التالية:

الأربعاء، الخميس، والسبت من الساعة 9 صباحًا حتى 7 مساءً.

الجمعة من الساعة 1 ظهرًا حتى 7 مساءً.