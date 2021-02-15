تقارير: القوات الأمنية تطلق النار على متظاهرين سلميين في ميانمار

ذكرت وسائل إعلام، من بينها منصة فرونتير ميانمار، أن قوات الشرطة والجيش في ميانمار أطلقت عدة طلقات على متظاهرين سلميين خلال مظاهرات في مدينة ماندالاي بشمال البلاد.



ونقلت منصة فرونتير ميانمار عن صحفي القول إن أفراد الشرطة والجيش أطلقوا النار بصورة عشوائية على منازل المواطنين.



وأظهرت الصور التي جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاص مصابين بسبب ما يبدو رصاص مطاطي. ولم يتضح ما إذا كانت قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي أم لا أو ما إذا كان هناك قتلى.



وأظهرت مقاطع فيديو نٌشرت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أفراد الشرطة وهم يسيرون بهروات.



ويطالب المتظاهرون في ميانمار منذ عشرة أيام بإعادة تنصيب حكومة مدنية بقيادة الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي، والإفراج عنها، بعدما قام الجيش بقيادة انقلاب واعتقل سو تشي.